Horror-Szene bei Gold-Cup-Start: Lozano im Spital

Horror in Minute 11

Es geschah in Minute 11 des Auftaktspiels: Lozano (der Stürmer von Napoli) bekam einen guten Pass im Sechszehner, einer der Verteidiger stieß ihn aber um und er flog machtlos gerade in den Fuß des Trinidad-Torhüters Marvin Phillips. Es war ein sehr unglücklicher Zusammenprall. Der Kopf von Lozano sank nach hinten und der Torhüter traf ihn exakt über seinem Auge. Noch dazu ließ der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen. Unverständlich, denn Lozano musste sofort ins Spital geliefert werden. Sein Zustand sei stabil, hieß es von dort.