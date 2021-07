Realistischer denn je: EA enthüllt neues „FIFA 22“

Nach dem Spiel ist bekanntermaßen vor dem Spiel und so hat EA pünktlich zum großen Finale der Fußball-EM am Sonntagabend einen ersten Ausblick auf „FIFA 22“ gewährt. Das soll bereits am 1. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Origin und Steam), Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen und das „realistischste, reaktionsschnellste und flüssigste Fußball-Spielerlebnis“ bieten. Ermöglicht wird das dem Spielehersteller zufolge durch das Motion Capturing kompletter Teams inklusive aller Spieler auf dem Rasen, wodurch sich „in jeder Ingame-Situation realistische Spielerbewegungen ergeben“ sollen. Wie das aussieht, zeigt der offizielle Enthüllungs-Trailer.