Maskenpflicht: Handel froh über Lockerungen

Die Branche erwartet dadurch einen Umsatzanstieg von zehn Prozent sowie eine Umsatzstabilisierung in den schwächeren Sommermonaten, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zur APA. Dass in sogenannten Betriebsstätten des täglichen Bedarfs die MNS-Pflicht bleibt, sei ein Wermutstropfen, aber „verständlich und tragbar“, so Trefelik. Für Handelsverband-Geschäftsführer Will „ist klar, dass man derzeit zwischen Geschäften unterscheiden muss, wo man hingehen muss oder wo man hingehen kann“ und daher trage man die Differenzierung aus verständlichen Gründen mit.