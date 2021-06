FFP2-Pflicht für katholische Gottesdienste fällt

Präventionsbeauftragter weiterhin notwendig

Wer eine Taufe, Hochzeit oder Ähnliches plant, muss auch weiterhin ein Präventionskonzept vorlegen und verpflichtend einen Präventionsbeauftragten benennen. Für Chorsänger gilt generell die 3-G-Regel. Sollte „für das Wahrnehmen der liturgischen Dienst“ - also etwa für Priester oder Lektoren - das Tragen des MNS während der Feier nicht möglich sein, sind diese für den unbedingt notwendigen Zeitraum davon befreit. Sie müssen dann aber zum Ausgleich Sicherheitsabstände einhalten. So wird etwa der Priester in der Regel vom Einzug bis zur Kommunion keine Maske tragen, da er sonst ständig den MNS an- und ablegen müsste.