„FFP2-Masken schützen nicht mehr als OP-Masken“

Maskenpflicht im Handel fällt in Österreich am 22. Juli

Ende Jänner wurde das Tragen einer FFP2-Maske in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens in Österreich Pflicht, wie beim Einkaufen im Supermarkt, in öffentlichen Verkehrsmitteln und körpernahen Dienstleistern. Die Stadt Wien setzte Ende März sogar noch eines drauf und verhängte eine FFP2-Maskenpflicht an belebten Orten in der Innenstadt. Erst am 1. Juli wurde die bundesweite Regelung wieder aufgehoben - an den meisten Orten mit Maskenpflicht reicht nun ein einfacher Mund-Nasen-Schutz. Ab dem 22. Juli soll die Maskenpflicht im Handel komplett fallen, teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag mit.