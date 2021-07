Nächster Israeli! WAC findet Joveljics Nachfolger

Fußball-Bundesligist WAC hat einen Ersatz für Dejan Joveljic gefunden und bedient sich erneut in Israel. Der 23-jährige Mittelstürmer Tai Baribo unterschrieb im Lavanttal einen Vertrag über zwei Saisonen plus Option, gaben die Kärntner am Freitag bekannt. Baribo kommt vom israelischen Erstligisten Petah Tikva, wo er in abgelaufenen Saison als zweitbester Torschütze des Sechstplatzierten in 23 Spielen sechs Tore erzielte. In insgesamt 71 Erstliga-Partien traf er zwölfmal.