Fünfstelligen Betrag an Fake-Polizisten übergeben

Geld abgeholt

Die 55-Jährige behob zunächst einen niedrigen fünfstellige Betrag, dieser wurde von einem Mann an ihrer Wohnadresse in der Schönbrunner Straße in Meidling abgeholt. Er übergab der Frau ein Handy und hielt sie dazu an, am Telefon zu bleiben, während sie ihr restliches Erspartes von anderen Banken abheben solle.