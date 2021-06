Falsche Polizisten zu drei Jahren Haft verurteilt

Opfer übergab gesamte Ersparnisse

Und dieser Polizist kam dann auch in der Person des nun angeklagten 21-Jährigen. Die 36-jährige Komplizin fungierte als Chauffeurin. Die Bande lockte auf diese Weise lukrative Summen heraus. In einem Fall überreichte eine 77-Jährige dem 21-Jährigen laut Anklage 145.000 Euro, indem sie überredet wurde, ihr gesamtes Sparguthaben aufzulösen. Das machte die Pensionistin sogar, obwohl sie zuvor schon einem anderen Bandenmitglied ihre Goldmünzensammlung, einen Ring und ein Armband und Bargeld in der Höhe von 40.000 Euro aus einem Bankschließfach überreichte. Am Ende löste die Frau auch noch ihr Pensionskonto in der Höhe von 5000 Euro auf.