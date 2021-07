Anrufer geben sich als falsche Polizisten aus

Am Freitag ist es in Kärnten vermehrt zu betrügerischen Anrufen gekommen. „Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und kontaktierten ihre Opfer am Festnetztelefon“, schildert ein Polizist. Diese Telefonate erfolgten immer nach dem selben Muster. Ein Beamter: „Angehörige der Opfer seien in einen Unfall verwickelt und um den Schaden begleichen zu können, benötigen diese Bargeld. Im Hintergrund war ein Schluchzen zu hören.“