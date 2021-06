Exekutive nahm zwei „falsche Polizisten“ fest

Nicht besonders einfallsreich war die Geschichte der beiden Betrüger: Die Übeltäter, zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren, gaben sich als Polizisten aus und versuchten ein älteres Ehepaar um seine Ersparnisse zu bringen. Dabei verwickelten die beiden Deutschen die Senioren in lange Telefongespräche und warnten vor Einbrechern, die gerade ihr Unwesen treiben würden. Ganz nebenbei erkundigten sie sich nach Ersparnissen, die am besten an die Polizei, also an sie, übergeben werden sollten.