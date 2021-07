Explosion in Umspannwerk sorgte für Stromausfall

Die Freiwilligen Feuerwehren Bruck an der Glocknerstraße, Zell am See und St. Georgen führten gemeinsam mit Angestellten des Energieversorgers die ersten Absicherungsarbeiten durch. Insgesamt waren daran fünf Fahrzeuge und 30 Einsatzkräfte beteiligt. Durch die Explosion wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch hoher Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Als Ursache gab die Salzburg AG einen Blitzschlag an. Die Reparaturarbeiten werden vermutlich den restlichen Freitag in Anspruch nehmen.