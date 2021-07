Murgang und Steinschlag auf Defereggental Straße

Wegen starker Regenfälle kam es am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in Defereggen im Bereich des Großlercher Grabens zu einem Murenabgang auf der Defereggental Straße. Zeitgleich ereignete sich in St. Jakob in Defereggen ein Steinschlag. Auch hier ist die Defereggental Straße betroffen. Aufräumungsarbeiten beginnen heute Morgen, Freitag.