Demo gegen Lobauautobahn in der Wiener Innenstadt

Klimaaktivistin setzt Hungerstreik (vorerst) aus

Unter den Demo-Teilnehmer befand sich auch Klimaaktivistin Martha Krumpeck. Diese verkündete im Zuge eine Rede gegen die Politik und für den Klimaschutz, dass sie ihren Hungerstreik „mit sofortiger Wirkung“ aussetze. Grund dafür ist die Evaluierung samt Klimacheck des Verkehrsministeriums, bei dem künftig in Planung befindliche Autobahn- und Schnellstraßen-Projekte in Österreich auf ihre Klimabelastung geprüft werden. Das gebe ihr „Hoffnung“. Falls dieser Check aber ein „faules Ei“ ist, will Krumpeck den Hungerstreik wieder aufnehmen, wie sie der APA sagte. „Ich bin an meine körperlichen Grenzen gegangen und darüber hinaus.“ Dem Aktivismus will die Molekularbiologin aber nicht abschwören. So könne sie sich vorstellen, künftig „Baustellen zu besetzen“.