In der Ruhe liegt die Traumfigur

Sich am Nachmittag auf der Couch ausstrecken oder früh ins Bett gehen und lange „mützen“, das tun wir doch alle manchmal gern. Und damit soll man seiner Wunschsilhouette näher kommen? Ja, denn im Schlaf schlank zu werden funktioniert wirklich! Klar ist jedoch, dass es gänzlich ohne eigenes Zutun natürlich nicht klappt. Zunächst sollte man daher vor dem Schlafengehen zu den richtigen Lebensmitteln greifen, um den Stoffwechselturbo über Nacht so richtig zu zünden. Viel Eiweiß und wenig Fett - so sieht das Abendessen aus, um die Fettverbrennung bestmöglich anzukurbeln. Eigenschaften, die am ehesten auf mageres Fleisch (Huhn, Lamm, Rind) oder Fisch sowie Meeresfrüchte zutreffen. Vegetarier greifen zu Gerichten mit Hülsenfrüchten, um einen schlanken Schlaf zu begünstigen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, die letzte Mahlzeit des Tages nicht allzu schwer ausfallenfallen zu lassen, damit der Körper nicht durch Verdauungstätigkeit von seinen wichtigen Regenerationsarbeiten abgehalten wird. Dann mindestens zwölf Stunden bis zum Frühstück verstreichen lassen. Der Organismus gewöhnt sich schnell an diesen neuen Rhythmus, was Heißhungerattacken in der Nacht hintanhält.