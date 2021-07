Von diesem 18-jährigen Spanier sprechen jetzt alle

Auch ORF-Kommentator Thomas König lobte ihn in höchsten Tönen. Sein Pass auf Oyarzabal in Minute 16 hatte schon etwas Geniales an sich, es überraschte sogar Stürmer Oyarzabal so sehr, dass er den Ball nicht zu kontrollieren vermochte. Auch ansonsten: Jeder (!) seiner Pässe in der regulären Spielzeit kam an. Auch in der Verlängerung verfehlte er nur zwei: Insgesamt waren es 65 perfekte Pässe von 67.