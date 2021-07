Italien - Spanien: Krimi von Wien war die Wende

Das erste Duell 1934 endete in einem Wiederholungsspiel: Da Spanien beim WM-Duell in Florenz den Gastgebern ein 1:1 abknöpfte, sah das Regulativ tags darauf ein Wiederholungsspiel vor. Welches Giuseppe Meazza mit einem Tor in der 12. Minute für die Italiener entschied. 60 Jahre später hieß der Matchwinner Roberto Baggio, die Azzurri gewannen das Viertelfinale in Foxborough 2:1.