Ordner entreißen Dänemark-Fans Regenbogenfahne

Die diesbezügliche Ausgangslage war freilich eine brisante. Wie schon am Freitag in St. Petersburg hatte die UEFA auch für das Spiel in Baku schon im Vorfeld verlautbart auf Beleuchtungen der Werbebanden im Regenbogen-Stil zu verzichten. Als Grund nannte der europäische Fußballverband „Bedenken im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an den Spielorten Russland und Aserbaidschan“. Der deutsche VW-Konzern, einer der Großsponsoren bei der EURO, gab an, die Entwicklung zu bedauern.