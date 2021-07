Köstinger findet Corona-Verschärfungen „absurd“

„Geht an epidemiologischer Realität vorbei“

Die Vorgangsweise Wiens gehe auch „völlig an der epidemiologischen Realität vorbei“, so die Ministerin. Es gebe keinen plausiblen Grund für diese Verschärfungen. „Dass Wien nun die 3-G-Regel auf Kinder ab sechs Jahren ausweitet, macht die Planungen für viele Familien extrem schwierig und greift in eine bislang sehr gut funktionierende bundesweite Teststrategie ein“, ärgerte sich Köstinger.