Polizeistreife verhinderte Betrug im Vorbeifahren

ine Polizeistreife hat am Mittwoch unbewusst einen Betrug in Graz an einer Frau (81) verhindert. Eine unbekannte Täterin, die mit dem Neffentrick agiert hatte, wollte da die betagte Dame schon zur Bank zum Geldabheben begleiten, hielt aber die Streife offenbar für den Teil einer Falle der Polizei und lief davon. Die 81-Jährige, die noch nie von dieser Betrugsmasche gehört hatte, erstattete erst am Nachmittag Anzeige.