Emotional! Bittere Tränen bei Verlierer Kimmich

So wirklich groß war das Vertrauen in sie vor der EM 2020 nicht gewesen und auch durch die Vorrunde hatten sie sich mehr gemüht als begeisternd gespielt - und dann erwischt Deutschlands Team im Achtelfinale gegen England zwar einen guten Tag, um am Ende erst recht zu verlieren! Zu viel Frust für DFB-Antreiber Joshua Kimmich …