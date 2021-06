Hiobsbotschaft: Lange Pause für Mwepu

Schlechte Nachrichten aus dem Trainingslager in Schladming: Francisco Mwepu muss wegen einer Knieverletzung in den kommenden Wochen pausieren. Der Offensivmann aus Sambia hat sich im Training einen Riss des Außenmeniskus zugezogen und ist bereits auf dem Weg nach Graz.



In der Murmetropole wird er am Mittwoch operiert und vermutlich sechs bis acht Wochen ausfallen. Der 21-Jährige, der vergangene Saison acht Kurzeinsätze für die Schwarzen bestritt, hat noch ein Jahr Vertrag.