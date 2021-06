Anwalt will auch zweite Gondel abstürzen lassen

Techniker „kann sich Bruch des Zugseils nicht erklären“

Die Verteidigung versucht diesen Vorwurf zu entkräften und beantragte ein bizarres Experiment. Anwalt Andrea Da Porta will eine unbemannte zweite Gondel in die Tiefe stürzen lassen, um herauszufinden, wie sich die Tragödie kurz vor der Bergstation ereignet hat. Der Techniker sei die verschiedenen Kontrollen und Eingriffe an der Gondel gedanklich immer wieder durchgegangen, so Da Porta. „Er kann sich den Bruch des Zugseils nicht erklären“, so der Anwalt.