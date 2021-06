„Ungerecht und verrückt!“ Kicker stinkt diese EURO

Auch Kroatiens Trainer Zlatko Dalic, dessen Team zwischen den Spielen stets ins EM-Quartier in der Heimat zurückgereist war, beklagte: „Wir reisen alle drei Tage, das sind keine guten Bedingungen.“ Österreichs Rekord-Nationalspieler Andreas Herzog kritisierte den Spielplan mit dem Heimvorteil für einige Teams als „total ungerecht“. Die Auswahl von Franco Foda hatte in der Gruppenphase in Bukarest und Amsterdam gespielt und war im Achtelfinale in London an den Italienern, die davor nur in Rom gespielt hatten, gescheitert.