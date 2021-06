Verseuchter Treiber überlistete Microsoft-Prüfung

Nicht nur in Smartphone-App-Stores schlüpfen bisweilen mit Malware verseuchte Programme an der Qualitäts- und Sicherheitskontrolle vorbei, sondern auch im PC-Betriebssystem Microsoft Windows: Wie das IT-Security-Unternehmen G Data entdeckt hat, ist es Unbekannten gelungen, einen mit chinesischer Malware verseuchten Hardware-Treiber an Microsofts Kontrollmechanismen vorbeizuschleusen.