Österreich - Italien: Langes Warten auf einen Sieg

Lang, lang ist’s her! 10. Dezember 1960, Stadio San Paolo in Neapel, es schüttete aus Schaffeln, Farbfernsehen gab es noch keines. Die, die überhaupt schon einen TV-Apparat besaßen, konnten in Schwarz-Weiß sehen, wie Erich Hof Österreich im freundschaftlichen Länderspiel gegen Italien nach acht Minuten per Freistoß mit 1:0 in Führung brachte, Tormann Kurt Schmied, der rot-weiß-rote WM-Held von 1954, nach zwölf Minuten wegen einer Gehirnerschütterung ausgetauscht werden musste, Hans Buzek nach 29 Minuten verletzt w.o. gab. Sein Ersatz Ernst Kaltenbrunner (Bruder des Ex-Rapid-Präsidenten Günter Kaltenbrunner) sorgte dann nach 55 Minuten für Österreichs 2:1-Siegtreffer.