Stadthotellerie braucht rasch internationale Gäste

Die Stadthotellerie beklagt weiter das Ausbleiben der internationalen Gäste. In Wien sind z. B. in den Sommermonaten etwa erst 30 Prozent der Betten gebucht, 80 Prozent sollten es sein. Praktisch alle Mitarbeiter sind weiter in Kurzarbeit. Erfreulich seien erste Lockerungen für Reisende aus den USA oder Saudi-Arabien.