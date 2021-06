Spielberg-Fieber! „Gehen von orangen Tribünen aus“

Am Donnerstag waren diese Flächen großteils noch leer, vereinzelt haben Camper ihre Zelte aufgeschlagen. Der Partystadl in Flatschach stand schon bereit, wird allerdings erst am zweiten Wochenende seine Pforten öffnen. Das erste Grand-Prix-Wochenende dürfte also so etwas wie die Ruhe vor dem großen Sturm werden. Für das zweite Rennen werden derzeit rund 90.000 Zuschauer erwartet. Karten sind noch erhältlich. „Und auch die Holländer kommen wieder. Wir gehen von orangen Tribünen aus“, so die Tourismuschefin.