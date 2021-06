AVM Fritzbox 6660: Der verbotene Router im Test

In Deutschland hat man die freie Wahl

Deutsche Provider sind da weiter, regeln das Vertragliche auf ihrer Seite des Anschlusses und schalten nach Bekanntgabe der MAC-Adresse alternative Router frei. Dort ist das gesetzlich so geregelt. Eine entsprechende EU-Richtlinie wird auch hierzulande gerne ins Treffen geführt, von den Providern - so auch unsere Erfahrung - aber so ausgelegt, dass ihre Zuständigkeit auch das Modem einschließt und der Kunde erst hinter diesem sein Heimnetzwerk konfigurieren darf, wie es ihm beliebt.