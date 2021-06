„Spieler haben sich in Herzen der Dänen gespielt“

Freiluft-Partys in Kopenhagen

Noch bis weit in die Nacht feierten Tausende in Kopenhagen diesen Erfolg mit Autokorsos und mehreren Freiluft-Partys auf zentralen Plätzen der Stadt. „Wir alle haben in den letzten zehn Tagen eine turbulente, emotionale Achterbahnfahrt erlebt“, sagte Torhüter Kasper Schmeichel. „Aber das zeigt, was der Fußball leisten kann. Was der Fußball mit einer ganzen Nation machen kann.“ Christian Eriksen bekam das zu Hause in Odense ebenfalls mit. „Christian schrieb uns sofort nach dem Spiel in unsere WhatsApp-Gruppe. Es war toll, von ihm zu hören“, verriet Verteidiger Jens Stryger Larsen.