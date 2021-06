Prinz Charles plant eine abgespeckte Monarchie

Der ewige Prinz bereitet sich auf seine Tage als König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland vor. Schon jetzt thematisiert Charles, was er im Palast verändern will. Er plant nicht nur die royalen Häuser der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sondern auch einzusparen. Vor allem will er ein schlankeres Modell der wichtigsten Windsors.