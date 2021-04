Harry: Friedensgespräch mit William und Charles

Wann kehrt Harry zurück zu Meghan?

Aber wird sich Prinz Harry überhaupt die Zeit nehmen, sich seiner Familie wieder mehr anzunähern? Immerhin gab es zuletzt Gerüchte, er wolle so schnell als möglich wieder zu seiner schwangeren Ehefrau Herzogin Meghan in die USA zurückfliegen. Mehrere britische sowie US-Medien berichteten, der 36-Jährige plane, sogar am Montag wieder einen Flieger zu besteigen. Kein guter Schachzug, ist sich der Royal-Experte sicher: „Harry sollte zum Geburtstag der Königin bleiben, da dies das Mindeste ist, was er für seine Großmutter tun kann, und es gibt ihm noch mehr Gelegenheit, mit seinem Vater und seinem Bruder zu sprechen.“