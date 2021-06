Ab 18 Uhr LIVE: Nordmazedonien gegen Niederlande

Nordmazedonien peilt Punktgewinn an

Definitiv ihre stärkste Formation aufs Feld schicken werden die Nordmazedonier. Goran Pandev und Co. peilen bei ihrem EM-Abschied den ersten Punktegewinn an. Um dies zu schaffen, müssen man an die Leistung vom Match gegen die Ukraine anschließen, meinte Aleksandar Trajkovski. „Ich hoffe, wir starten gegen die Niederlande so, wie wir gegen die Ukraine in der zweiten Hälfte gespielt haben. Wir haben nichts zu verlieren und werden unser Herz auf dem Platz lassen“, kündigte der Stürmer an.