Hollands Presse über Alaba und Co: „Farblos!“

„De Telegraaf“: „Oranje war defensiv besser organisiert als gegen die Ukraine. Die Niederländer ließen gegen die Österreicher, die über ein paar Weitschüsse nicht hinauskamen, fast nichts zu. Das lag an der guten Organisation von Oranje, aber auch an Österreichs schlechtem Spiel mit dem Ball, das in der Johan Cruijff ArenA sehr wenig Fußball zeigte. Marko Arnautovic schaute besorgt von der Tribüne zu. Der Teil des Spiels, in dem Oranje gegen die Ukraine Chancen am Fließband herausgespielt hatte, lief weniger gut. Trotzdem ging die niederländische Nationalmannschaft früh in Führung. Und es war wieder Dumfries, der die Basis für das Tor legte. Das Spiel blieb auch nach der Pause gleich. Österreich kam in der Offensive nicht durch.“