Hamilton: 1000-Euro-Stiefel als echter Hingucker

Mercedes hofft auf Rückkehr zur Normalität

Nach zwei wahren Pleiten-Wochenenden hofft der wankende Formel-1-Gigant Mercedes, in Le Castellet die alten Verhältnisse wiederherstellen zu können. In der Fahrerwertung liegt Monaco-Sieger Max Verstappen vier Punkte vor Hamilton, bei den Konstrukteuren hat Red Bull den Polster auf Mercedes durch den Erfolg von Sergio Perez in Baku zuletzt auf 26 Zähler ausgebaut.