Benjamin Pavard: Jetzt ist die finale Diagnose da

Der französische Fußball-Nationalspieler Benjamin Pavard hat während der EM-Vorrundenpartie gegen Deutschland in München am vergangenen Dienstag keine Gehirnerschütterung erlitten. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Donnerstag unter Berufung auf die Teamärzte der Equipe Tricolore mit. Bereits unmittelbar nach Pavards Zusammenprall mit dem deutschen Nationalspieler Robin Gosens habe es dafür keine Anzeichen gegeben, eine spätere Untersuchung habe dies dann bestätigt.