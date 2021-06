„Höllenschock“: Pavard war 15 Sekunden bewusstlos

Was war passiert? Nach einer Flanke von Joshua Kimmich Richtung langem Pfosten, springt Robin Gosens mit voller Wucht in den Ball. Dabei erwischt der Verteidiger seinen Gegenspieler Pavard mit der Hüfte am Kopf. Der Franzose sackt zu Boden und prallt am Spielfeld nochmals mit seinem Kopf auf. Für einen kurzen Moment bleibt er regungslos liegen, die Ärzte eilen sofort zu Hilfe.