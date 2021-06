Zwei Corona-Fälle bei Slowaken vor Schweden-Spiel

Spitzenreiter Slowakei ist vor seinem zweiten Gruppe-E-Spiel bei der Fußball-EM am Freitag gegen Schweden von zwei Corona-Fällen betroffen. Trainer Stefan Tarkovic bestätigte am Donnerstag bei der Pressekonferenz in St. Petersburg, dass bei Abwehrspieler Denis Vavro ein positiver Befund vorliege.