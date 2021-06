Hightech-Folie macht Brille zum Nachtsichtgerät

Die Folie der Forscher kann direkt auf eine Brille aufgebracht werden und als Nachtsicht-Filter unsichtbares in sichtbares Licht verwandeln, berichtet „New Atlas“. Damit die Technologie funktioniere, brauche es nur einen Laser als Lichtquelle, wie man ihn in einem handelsüblichen Laser-Pointer finde. Den Rest erledigen die Nanokristalle in der Folie, die Photonen im Infrarotbereich in energiereichere Photonen im sichtbaren Lichtspektrum umwandeln.