Karl Wendlinger: Hundertstelkrimi bei der DTM

Heuer sind fünf Hersteller, tolle Teams mit Top-Fahrern am Start. Und durch die Anwendung des sogenannten „BoP“, der Balance of Performance, wird die Serie extrem spannend und umkämpft. Denn dadurch kann man die von der Grundlage her komplett unterschiedlichen Autos, manche haben ja den Motor vorne, manche hinten, manche sind Mittelmotor-Autos, ausgleichen. Daher dürfen sich die Fans, auf Rennen freuen, in denen es in jeder Runde zwischen Autos, die auf den Geraden nicht so schnell, dafür aber in den Kurven besser sind, einen echten Hundertstelkrimi geben wird.