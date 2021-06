Neues Challenger-Turnier in Tulln präsentiert

Damit geht 16 Jahre nach dem Ende des ATP-Turniers in St. Pölten in Niederösterreich eine neue, kleinere Auflage in Szene - als Event des ÖTV und wieder mit Leitgeb als Veranstalter. Melzer wurde bzw. wird als Spieler von Leitgebs Agentur Champ Events gemanagt, in der Donaustadt treten sie gemeinsam federführend auf. In St. Pölten war zwölf Mal ein ATP-Turnier ausgetragen worden (das Stadion wurde heuer abgerissen), 2006 wechselte Leitgeb mit seiner Lizenz für drei Jahre nach Pörtschach, dann nach Kitzbühel (2009) und derzeit ist Nizza die Heimstätte des Turniers des ehemaligen Muster-Managers.