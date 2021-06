Bukarest-Fan-Reise: Tiefkühlpizza, Plattenbau, 3:1

Eine andere Covid-Welt

Covid wird in Bukarest anders gehandled als in Wien, Medical Center werden vor allem für Tests von EM Besuchern genutzt, in Restaurants, Hotels und dem Stadion wird die Maskenpflicht nicht allzu ernst genommen. Auffallend waren auch die vielen, vielen „UEFA Mafia“ Sticker, die in der Stadt verteilt klebten. Das Leben wirkte dennoch ein bisschen wie vor März 2020. So auch im Stadion nach einer kleinen Aufwärmphase der Fans. Die Stimmung war auch auf unseren Plätzen in der allerletzten Reihe top und lässt auf eine auch weiter erfolgreiche EM hoffen.