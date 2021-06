4. Negativer Test: Llorente zurück im Team-Camp

Kapitän Sergio Busquets muss dagegen weiter in Quarantäne in Barcelona bleiben. Er hatte am Sonntag nach einem positiven Testergebnis aus der Ciudad del Futbol abreisen müssen. Er wird dem Team, von dem am Freitag der Teil der Spieler geimpft wurde, der noch keinerlei Immunschutz vor dem Virus hatte, zunächst weiter fehlen.