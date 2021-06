Motoneuron-Krankheit: Spitzensport erhöht Risiko

Erhöhtes Risiko liegt (auch) in den Genen

Einer von 300 Menschen erkrankt an der Motoneuronen-Krankheit, berichtet das Forschungsteam der University of Sheffield. Diese kann das Atmen, Bewegungen und Sprache der Betroffenen beeinflussen. Grund: Die Motoneuronen, die Nachrichten vom Gehirn zu den Muskeln übertragen, versagen. Das erhöhte Risiko einer Erkrankung liegt dabei in den Genen verankert. Die Krankheit kann das Leben der Betroffenen dramatisch verkürzen, zitiert BBC die Wissenschaftler.