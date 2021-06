Schröcksnadel: „Man hat mich Verräter genannt!“

Interessant war vor wenigen Jahren auch das Thema Me Too und die speziellen Vorwürfe an den ÖSV. Das bezog sich ja fast nur auf die Zeit vor Ihnen. Wie sind Sie damit umgegangen?

„Das Thema ist anfangs so weit aus deiner Zeit draußen, dass du zunächst mal gar nicht darüber nachdenkst. Ich habe erst gar nicht erkannt, worum es da eigentlich geht. Aber es hat sich sicher weltweit was verändert. Meist wurden aber die Schuldigen genannt, bei uns nicht. Gut war, dass wir dadurch im Verband Dinge aufbauen konnten, damit wir so etwas in Zukunft von Anfang an vermeiden können. Durch ‘optimal sports‘ sind wir sicher besser vorbereitet als andere Verbände, sollte etwas in diese Richtung passieren.“