Zirbelkiefer aktiviert die Abwehrkraft

Pinene helfen uns, gesund zu bleiben

Hauptverantwortlich für die immunstärkende Wirkung sollen die sogenannten Pinene sein. Diese sekundären Pflanzenstoffe stellen einen Bestandteil ätherischer Öle dar. Sie fördern die Bildung natürlicher „Killerzellen“ und wichtiger Immuneiweißstoffe. Die Zirbelkiefer hat den höchsten Pinengehalt aller europäischen Nadelbäume, deshalb wird die Studie auch mit diesem Baum durchgeführt. „Bei einem Versuch hielten sich die Teilnehmer am ersten Tag nachmittags zwei Stunden im Wald auf. Die Abwehrzellen stiegen dabei um 40 Prozent an“, betont Arvay, Doktorand am Institut für Biologie der Universität Graz. „Am zweiten Tag blieben die Probanden Vor- und Nachmittag je zwei Stunden im Wald. Dabei kam es sogar zu einer Erhöhung bestimmter Immunzellen um 50 Prozent. Diese Wirkung hielt einen Monat lang an. Erst dann waren die Werte wieder am Ausgangspunkt.“ Der Naturpark Zirbitzkogel gehört übrigens der „Natura 2000“ an. Diese ist ein Netz von Schutzgebieten, das 1992 von der Europäischen Union beschlossen wurde. Es soll dem Erhalt wild lebender Pflanzen- und Tierarten sowie ihrer natürlichen Lebensräume dienen.