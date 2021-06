Herdenimmunität klappt nicht, Laborthese abwegig

Menschen leben nicht wie Nutztiere in abgeschlossenen Gruppen, so Drosten. Sie reisen, bewegen sich in Nachbardörfer, an ihre Arbeitsplätze in anderen Orten und dadurch werde der Covid-19-Erreger verbreitet. Selbst wenn in einigen Jahren hundert Prozent der Bevölkerung entweder geimpft oder infiziert worden sein werden, würden sich weiter Menschen mit SARS-CoV-2 infizieren. Allerdings werden das keine Erst­infektionen mehr sein, so der Virologe. Covid-19 werde wahrscheinlich „so eine Art, ja, ich will mal sagen, Erkältung werden“.