ÖFB-Team: „In der Höhenluft auf zu Höhenflügen!“

Einzug ins Euro-Quartier! Österreichs Nationalteam (Bild David Alaba) bezog gestern die Zimmer im Hotel Nidum, dem Base Camp während der EM. Alles ist minutiös geplant, der Luxus-Tempel bis nach den Viertelfinalspielen gebucht, auf 1200 Meter Seehöhe erfolgt im tirolerischen Seefeld der Feinschliff für das Turnier (im Video), in das die Mannschaft am Sonntag in Bukarest gegen Nordmazedonien startet. Getreu dem Motto: „In der Höhenluft auf zu Höhenflügen!“