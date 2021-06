Behalten Sie auch Ihre Nieren im Auge!

Wird eine chronische Nierenerkrankung rechtzeitig erkannt und angemessen behandelt, vermag das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt oder sogar gestoppt zu werden. „Der Hausarzt kann Anzeichen einer Nierenerkrankung frühzeitig an Blut- und Urinwerten erkennen. Der Nierentest beinhaltet zwei Untersuchungen, einen Urintest auf Eiweiß, das so genannte Albumin, und eine Blutabnahme zur Messung des Kreatinin-Wertes. Besonders bei Vorliegen von Diabetes, Bluthochdruck und starkem Übergewicht ist eine regelmäßige Kontrolle der Nierenfunktion wichtig“, so Dr. Haller.