Sputnik und Sinopharm gelten nicht für Grünen Pass

Für den österreichischen Grünen Pass, der das Ticket ins Café oder Freibad sein wird, gilt nicht jeder Corona-Impfstoff. Das Gesundheitsministerium stellte am Freitag klar, dass nur die in der EU zugelassenen Impfstoffe akzeptiert werden. Wer sich im Ausland mit dem russischen Impfstoff Sputnik V oder dem chinesischen Sinopharm impfen hat lassen, muss also trotzdem einen negativen Test vorweisen. Eine „Nachimpfung“ empfiehlt das Gesundheitsministerium derzeit nicht.