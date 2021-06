Massu in Chile - Thiem kehrt in Mallorca zurück

Zurück auf dem Platz! Am Mittwoch hatte Dominic Thiem eine Fitness-Einheit eingelegt, gestern kehrte er in die Akademie seines Vaters Wolfgang auf den Platz zurück. Die ersten Eindrücke? „Er spielt nicht schlecht“, analysierte der Trainer-Papa, „doch man sieht, dass wir alle Schläge verfeinern müssen.“ Und Nachsatz: „In den nächsten Wochen werden wir alles präzisieren und optimieren.“ Coach Nicolas Massu flog kurz in seine Heimat nach Chile, reist für das Turnier auf Mallorca wieder nach Europa.